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Политика ,  
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В КНДР заявили о риске вооруженного конфликта в ответ на действия США

Начальник Генштаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон заявил, что Северная Корея ответит на возможное применение США военной силы. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Любой может догадаться, какими действиями ответит КНДР, если США проведут военную операцию против Северной Кореи. Применение вооруженных сил против КНДР будет страшной вещью для США», — сказал он на слова американского президента Дональда Трампа о возможности применить силу против Пхеньяна.

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Начальник Генштаба отметил, что Вашингтон и Пхеньян технически все еще находятся в состоянии войны, а «приподнятый настрой и блеф» в словах Трампа может «очень нервировать» КНДР.

Пак Чон Чхон выразил разочарование заявлением американского лидера и рассказал, что верховный главнокомандующий Ким Чен Ын также недоволен высказываниями Трампа. Начальник Генштаба отметил, что единственной гарантией, сдерживающей возникновение военного конфликта между странами, являются тесные отношения между высшим руководством КНДР и США.

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В Северной Корее заявляли, что готовят для США «рождественский подарок», если американская администрация к концу года не выполнит требования об уступках в переговорах по денуклеаризации. Первый замглавы МИД КНДР Ри Тхэ Сон заявлял, что Пхеньян может возобновить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет, писало агентство Yonhap.

Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне ответил, что Ким Чен Ын «определенно любит запускать ракеты». Президент также заявил, что у США существуют самые мощные вооруженные силы. Он выразил надежду, что Вашингтону не придется их использовать, но если будет нужно, то США это сделают.

Теги: КНДР, Вашингтон, Дональд Трамп, Вооруженные силы
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