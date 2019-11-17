КНДР отказалась обсуждать денуклеаризацию из-за «враждебной политики» США

КНДР не собирается обсуждать денуклеаризацию, пока США продолжает вести «враждебную политику». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) страны со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Таким образом Северная Корея отреагировала на принятую 14 ноября третьим комитетом Генассамблеи ООН резолюцию. Документ призывает КНДР к ответственности за грубые нарушения прав человека.

В Пхеньяне назвали резолюцию «враждебной политической провокацией», за которой стоит Вашингтон. Как пишет ЦТАК, ООН является «марионеткой США», которая «манипулирует правами человека» для того, чтобы дать возможность вмешиваться во внутренние дела и «уничтожить государственный строй» КНДР.

Ранее Северная Корея раскритиковала запланированные на конец ноября совместные военные учения США и Южной Кореи. Несмотря на уменьшение масштаба маневров, Пхеньян отметил, что сам факт учений не способствует налаживанию дипломатических отношений с Вашингтоном, а изменение названия учений не меняет их «агрессивный характер».

В ответ 17 ноября главы Минобороны США и Южной Кореи Марк Эспер и Чон Гён Ду заявили, что учения будут отложены для стабилизации обстановки на Корейском полуострове.