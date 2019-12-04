Двое рабочих погибли при пожаре на станции «Транснефти» в Татарстане

Двое рабочих погибли при пожаре на станции «Транснефти» в Татарстане

Спасатели нашли тела двух мужчин на месте пожара на нефтеперекачивающей станции компании «Транснефть — Прикамье». Об этом сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

В ведомстве рассказали, что деформированный поплавковый купол упал на место, где предположительно находились рабочие, что осложнило поиски. В главке МЧС сообщили, что тела обнаружили спасатели формирования «РегионСпас».

Сотрудники Минэкологии республики провели замеры воздуха, но не выявили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Пожар произошел на станции «Калейкино» в 10:28 мск. Представитель компании «Транснефть — Прикамье» сообщил РБК, что загорелась газовоздушная смесь, когда проводились работы по зачистке резервуара объемом 20 тыс. куб. м.