В Татарстане на нефтеперекачивающей станции «Транснефти» вспыхнул пожар

В Татарстане на нефтеперекачивающей станции компании «Транснефть — Прикамье» произошел пожар. Об этом РБК сообщил представитель «Транснефти».

Пожар вспыхнул на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в 10:28 по московскому времени. По словам представителя компании, при проведении работ по зачистке резервуара объемом 20 тыс. куб. м загорелась газовоздушная смесь. «В кратчайшие сроки были организованы работы по локализации возгорания, пожар ликвидирован», — добавили в «Транснефти».

Представитель компании уточнил, что произошедшее не повлияло на функционирование нефтетранспортной системы, и добавил, что точную причину возгорания предстоит установить. О пострадавших в результате инцидента данных нет.

В начале ноября на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске произошел пожар из-за воспламенения паров нефтепродуктов подземного резервуара. Объект также принадлежит дочерней компании «Транснефти».

В результате происшествия пострадали шесть человек, их доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести, но трое из них скончались. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, возгорание могло произойти во время производства сварочных работ.