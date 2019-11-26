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Политика ,  
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В Минобороны сообщили о готовящихся «Белыми касками» провокациях в Идлибе

Боевики из запрещенной в России террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» и неправительственная организация «Белые каски» совместно планируют в зоне деэскалации в сирийском Идлибе провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.

В ведомстве отметили, что информация была подтверждена по нескольким каналам. В Минобороны сообщили, что боевики отбирают местных жителей для съемки видеороликов, в которых изображаются последствия авиаударов и применения отравляющих веществ. По данным министерства, впоследствии видео планируют разместить в социальных сетях.

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Как следует из текста сообщения Минобороны, жители расположенного к северо-востоку от Идлиба населенного пункта Сармада сообщили, что в начале ноября этого года в город прибыли неизвестные люди в сопровождении вооруженных боевиков и колонна из трех грузовых автомобилей с емкостями с химикатами. При этом одной из машин находилось видеооборудование, а также фрагменты артиллерийских и авиационных боеприпасов с советской и российской маркировкой.

МИД России неоднократно называл «Белые каски» причастными к организации провокаций в Сирии. В ноябре этого года об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. В конце января Москва заявила о планах «Белых касок» заснять инсценировку химатаки в Идлибе, отметив, что в провинцию было доставлено необходимое оборудование.

Теги: Минобороны, Сирия, Идлиб
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