В Минобороны опровергли данные о бросавших в Вечный огонь шелуху военных

В Минобороны опровергли данные о бросавших в Вечный огонь шелуху военных

Мужчины, кидавшие шелуху от семечек в Вечный огонь в Волгограде, не являются военнослужащими Вооруженных сил России. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Южного военного округа.

Соответствующую проверку провело командование Волгоградского гарнизона и правоохранительные органы. По ее результатам было установлено, что нарушители общественного порядка не числятся в ВС России.

Ранее СМИ сообщили, что в Волгограде задержали двух военных-контрактников, кидавших в Вечный огонь шелуху от семечек. Как сообщало издание V1.RU со ссылкой на представителя пресс-службы регионального главка МВД, задержанные мужчины родом из Дагестана, в Волгограде они проходят службу по контракту.

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области от комментариев РБК по этой теме отказались.

В октябре в Уссурийске полицейские задержали вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны.