ФАС завела пять дел против аэропорта Хабаровска

Федеральная антимонопольная служба возбудила пять дел в отношении аэропорта Хабаровска после жалоб «дочки» «Аэрофлота» — «Авроры». Об этом говорится в определениях УФАС по Хабаровскому краю (есть у РБК), информацию о возбуждении дел подтвердили РБК в пресс-службе ФАС России.

По данным ведомства, в ноябре 2018 года сотрудники авиакомпании не смогли оформить пропуска в контролируемую зону аэропорта, чтобы проводить предполетную подготовку и сверку документов на борту самолета.

Кроме того, аэропорт, согласно заключению ФАС, не выдавал пропусков и тягачам для буксировки самолетов авиакомпании, устанавливал сбор за техническое обслуживание лайнеров. «Осуществление самостоятельного (полностью или частично) обслуживания пассажиров и эксплуатируемых воздушных судов в аэропорту авиакомпанией минимизирует расходы, что в конечном итоге имеет цель повышения конкурентоспособности и может привести к снижению стоимости перевозки», — говорится в документе.

20 июля 2019 года антимонопольная служба также выявила «необоснованные» цены на авиатопливо от поставщика «ТЗК-Аэро».

Дела уже рассматриваются в суде.