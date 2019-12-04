Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 64,19 (+0,05) Quote, 13:28
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 71,11 (+0,05) Quote, 13:28
21 день здоровой привычки. Адвент-календарь РБК Стиль и Barilla, 21:03 Венгрия не допустит Украину в НАТО до восстановления прав нацменьшинств Политика, 20:59 На Марсовом поле в Петербурге неизвестные потушили Вечный огонь Общество, 20:57 Украинский МИД отреагировал на слова Токаева о Крыме Политика, 20:42 От 15 до 20: чем живет поколение Z РБК Стиль и YE’S apartaments, 20:33 Французские биатлонисты заняли четыре первых места на этапе Кубка мира Спорт, 20:33 ФАС завела пять дел против аэропорта Хабаровска Бизнес, 20:16 В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ Общество, 20:15 Путин подарил Вучичу ружье и получил в ответ икону Политика, 20:08 «Силовые машины» стали единственным заявителем по субсидиям на турбины Бизнес, 20:03 Умный аутлет: из сжигателя денег в прибыльный бизнес РБК и Открытие, 19:59 Вучич счел возможным предотвращение бомбардировки Югославии при Путине Политика, 19:52 Век учения: что делать, чтобы не потерять работу Партнерский материал, 19:28 Трамп назвал премьера Канады Трюдо двуличным Политика, 19:20
Бизнес ,  
0 
ФАС завела пять дел против аэропорта Хабаровска

Федеральная антимонопольная служба возбудила пять дел в отношении аэропорта Хабаровска после жалоб «дочки» «Аэрофлота» — «Авроры». Об этом говорится в определениях УФАС по Хабаровскому краю (есть у РБК), информацию о возбуждении дел подтвердили РБК в пресс-службе ФАС России.

По данным ведомства, в ноябре 2018 года сотрудники авиакомпании не смогли оформить пропуска в контролируемую зону аэропорта, чтобы проводить предполетную подготовку и сверку документов на борту самолета.

Кроме того, аэропорт, согласно заключению ФАС, не выдавал пропусков и тягачам для буксировки самолетов авиакомпании, устанавливал сбор за техническое обслуживание лайнеров. «Осуществление самостоятельного (полностью или частично) обслуживания пассажиров и эксплуатируемых воздушных судов в аэропорту авиакомпанией минимизирует расходы, что в конечном итоге имеет цель повышения конкурентоспособности и может привести к снижению стоимости перевозки», — говорится в документе.

20 июля 2019 года антимонопольная служба также выявила «необоснованные» цены на авиатопливо от поставщика «ТЗК-Аэро».

Дела уже рассматриваются в суде.

РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Хабаровска.

Бизнес
ФАС завела дело после жалобы главы «Аэрофлота» на цены услуг в аэропортах

3 декабря РБК писал, что гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев обратился в антимонопольную службу с письмом, в котором говорится о подорожании услуг в 17 российских аэропортах. По словам Савельева, основное увеличение коснулось услуг, которые не регулирует ФАС: буксировки, уборки, подачи трапа и приема — выпуска самолетов.

После этого ведомство возбудило дело против компании, работающей в аэропорту Южно-Сахалинска, — АО «Топливно-обеспечивающая компания». Также ФАС выдала предупреждения крупным аэропортам и холдингам об обеспечении доступа к инфраструктуре другим операторам.

Теги: ФАС, Хабаровск, аэропорт, «Аэрофлот»
Материалы по теме
ФАС завела дело после жалобы главы «Аэрофлота» на цены услуг в аэропортах
Бизнес
Глава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter