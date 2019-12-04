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В кабмине пообещали зеркальный ответ на продление Украиной спецпошлин

Москва готовит зеркальный ответ на продление Киевом специальных пошлин на российские товары. Об этом заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов, сообщает «РИА Новости».

По его словам, скоро соответствующие документы представят на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Ранее, 3 декабря, кабинет министров Украины продлил спецпошлины против российских товаров до 31 декабря 2020 года. Об этом в Facebook сообщил депутат от партии Петра Порошенко «Европейская справедливость» Алексей Гончаренко.

Впервые Киев ввел спецпошлины в 2016 году. В постановлении украинского кабмина указывалось, что со 2 января 2016 года все ввозимые на Украину товары из России будут облагаться таможенными пошлинами. Некоторые продовольственные товары  попали под эмбарго. Украина сделала это в ответ на утвержденные Москвой пошлины и продуктовое эмбарго на импортируемые из Украины товары, которые вступили в силу с 1 января 2016 года.

После этого Россия и Украина неоднократно продлевали введенные ограничения.

В апреле текущего года Россия приняла постановление, которое ограничило экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов. Для их ввоза в страну необходимо получить разрешение Минэкономразвития.

Экономика
В Киеве объявили о принятии пошлин на сжиженный газ и дизель из России

В мае в ответ на действия России украинское правительство сообщило о новых экономических санкциях. Они распространяются на промышленные и минеральные удобрения, сельскохозяйственную продукцию и транспортные средства. Кроме того, на Украину запретили ввозить железнодорожные вагоны из России. В июле в Киеве ввели спецпошлины в размере 1,75–4% на импорт из России дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа (СУГ) .

Теги: Украина, Россия, пошлина
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