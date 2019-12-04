СК назвал причину взрыва в жилом доме в Белгородской области

СК назвал причину взрыва в жилом доме в Белгородской области

Повреждение газового оборудования из-за неосторожного использования стало причиной взрыва в четырехэтажном доме в поселке Яковлево в Белгородской области. Об этом сообщил начальник управления Следственного комитета России (СКР) по региону Станислав Захаров на встрече с пострадавшими, передает ТАСС.

По его словам, очагом взрыва стала квартира на первом этаже, окончательная версия случившегося будет названа после проведения всех экспертиз.

Взрыв в жилом доме в Яковлево произошел 3 декабря, из-за ударной волны обрушилась стена жилого дома с первого до четвертого этажа. Под завалами спасатели нашли тело местного жителя 1983 года рождения. Всего пострадали шесть жителей этого дома.

Повреждены оказались восемь из 12 квартир четырехэтажного дома. Всего из дома было эвакуировано 18 человек, среди них — семеро детей.

По факту инцидента СК завел дело по ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).