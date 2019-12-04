СК показал видео осмотра поврежденного взрывом газа дома под Белгородом

В поселке Яковлево (Белгородская область) с наступлением светлого времени суток следователи начали повторный осмотр дома, в котором вечером 3 декабря взорвался газ. Региональное следственное управление СК России опубликовало видео с места происшествия, где ведутся следственные действия.

На кадрах видно, как сотрудники спецслужб изучают обломки здания и беседуют с очевидцами.

Видео: Следственный комитет РФ

СК сообщает, что будут изъяты элементы газового оборудования, а также исполнительно-техническая документация на газоснабжение здания и другие документы. Следователи назначили и серию экспертиз, в том числе комплексную строительно-техническую.

«Допрошено более 25 потерпевших и свидетелей из числа жильцов пострадавшего дома, лечащие врачи пострадавших, сотрудники газовой службы», — говорится в сообщении.