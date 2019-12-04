Общество , 04 дек, 14:24
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В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали школу
Около 600 учеников и 50 сотрудников школы № 1561 эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента образования Москвы со ссылкой на директора школы Валерия Пазынина.
«Специалисты правоохранительных органов провели тщательное обследование здания, никаких опасных предметов найдено не было. Никто из учащихся не пострадал», — сказали в пресс-службе. Там уточнили, что в настоящее время школа функционирует в штатном режиме.
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