В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали школу

Около 600 учеников и 50 сотрудников школы № 1561 эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента образования Москвы со ссылкой на директора школы Валерия Пазынина.

«Специалисты правоохранительных органов провели тщательное обследование здания, никаких опасных предметов найдено не было. Никто из учащихся не пострадал», — сказали в пресс-службе. Там уточнили, что в настоящее время школа функционирует в штатном режиме.

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