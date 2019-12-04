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Власти сообщили о наркотическом опьянении открывшего стрельбу в Перми

Житель Перми, который устроил стрельбу по прохожим из охотничьего ружья, в момент инцидента был под наркотическим опьянением. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

В пресс-службе губернатора Пермского края Максима Решетникова сообщили агентству «РИА Новости», что 50-летний мужчина, задержанный за стрельбу, ранее был судим.

Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми в 04:30 (02:30 мск) на пересечении улиц Вильямса и Писарева. Он начал стрелять из окна, после чего вышел на улицу и продолжил. В результате погибла женщина и еще двое получили ранения (среди них — сотрудник Росгвардии). Пострадавших в удовлетворительном состоянии доставили в больницу. Сам стрелок был также госпитализирован.

По данным СКР, мужчина владел охотничьим ружьем нелегально. Региональное управление СК возбудило дело по ст. 105 УК России (убийство из хулиганских побуждений), ст. 105 УК России (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений) и ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Теги: Пермь, стрелок, наркотики
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