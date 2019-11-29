Синоптики сообщили об увеличении числа оттепелей зимой в Москве

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Предстоящей зимой в Москве ожидается в 1,5 раза больше оттепелей, чем обычно. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Эксперт уточнил, что обычно в зимний период фиксируют 8–10 оттепелей. При этом чаще всего они происходят в декабре.

По словам Вильфанда, оттепель вполне вероятна уже в начале декабря, после понижения температуры в первых числах месяца.

Ранее синоптики сообщили об ожидаемых на выходных в Москве осадках. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в эти дни в Москве выпадет до 3 см снега, что приведет к гололедице.