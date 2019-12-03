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Синоптики предупредили о первой за эту зиму метели в Москве

В среду 4 декабря жителей столицы ждет первая за эту зиму метель. Об этом РБК рассказал и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, москвичей ждет небольшой снег и ветер скоростью 5–10 м/с. «При таком сочетании, естественно, прогнозируется метель. Это не пушкинская метель, когда ни зги не видать, но все-таки первая в этом году», — заявил Вильфанд.

Он отметил, что в Москве на виадуках и дорогах метель будет более ощутимой, но в городе ожидается «небольшой перенос снега». В четверг 5 декабря в столице ожидается гололед из-за потепления. Вильфанд не исключил гололедицу и в среду вечером.

Ранее синоптики пообещали, что снежный покров в Москве сохранится до 5 декабря. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в ночь на 4 декабря снегопад прекратится, а днем снова возобновится в некоторых районах. В ночь на среду эксперт пообещал похолодание до −6 градусов.

В связи со снегопадами и гололедом Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) посоветовал жителям пересесть с автомобилей на метро из-за большого количества мелких ДТП, которые осложняют дорожную обстановку.

Теги: погода, метель, Москва, новости РБК
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