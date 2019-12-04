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Пять топ-менеджеров «Магнита» покинули компанию

Пять топ-менеджеров торговой сети «Магнит» уволились из компании, сообщил «Ведомостям» источник и подтвердили в пресс-службе ретейлера.

Как сообщил газете представитель «Магнита», компанию окинули директор по маркетингу Дмитрий Ситников, директор по строительству крупных форматов и эксплуатации Виктор Ломакин, директор по развитию и запуску Сергей Виноградов, директор северо-западного округа Сергей Выдрин и директор уральского округа Сергей Саченко. В пресс-службе компании сообщили, что причиной их ухода стали плановые кадровые перестановки, а также оптимизация структуры управления отдельных подразделений.

Собеседник «Ведомостей» сообщил изданию, что «Магнит» также покидает финансовый директор Елена Милинова, однако в пресс-службе эту информацию газете не подтвердили.

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Глава «Магнита» Ольга Наумова покинула компанию

По словам представителя «Магнита», должности Выдрина и Саченко заняли другие менеджеры, функционалы Виноградова и Ломакина перераспределили внутри компании, а на позицию директора по маркетингу компания сейчас рассматривает несколько кандидатур. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров сообщил газете, что место директора по маркетингу может занять Берт Ян Вуккинк — бывший маркетинговый директор торговой сети «Лента» и бывший коллега гендиректора «Магнита» Яна Дюннинга. В «Ленте» подтвердили уход Вуккинка из компании, уточняют «Ведомости».

«Магнит» — второй по выручке российский ретейлер. В сеть по состоянию на 30 сентября 2019 года входили 20 497 магазинов.

В конце июня «Магнит» покинула Ольга Наумова, которая с июня 2018 года занимала пост генерального директора компании. Причиной ее ухода стали разногласия с советом директоров по поводу стратегии развития компании.

Теги: «Магнит», топ-менеджер, увольнение
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