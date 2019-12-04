Пять топ-менеджеров «Магнита» покинули компанию

Пять топ-менеджеров торговой сети «Магнит» уволились из компании, сообщил «Ведомостям» источник и подтвердили в пресс-службе ретейлера.

Как сообщил газете представитель «Магнита», компанию окинули директор по маркетингу Дмитрий Ситников, директор по строительству крупных форматов и эксплуатации Виктор Ломакин, директор по развитию и запуску Сергей Виноградов, директор северо-западного округа Сергей Выдрин и директор уральского округа Сергей Саченко. В пресс-службе компании сообщили, что причиной их ухода стали плановые кадровые перестановки, а также оптимизация структуры управления отдельных подразделений.

Собеседник «Ведомостей» сообщил изданию, что «Магнит» также покидает финансовый директор Елена Милинова, однако в пресс-службе эту информацию газете не подтвердили.

По словам представителя «Магнита», должности Выдрина и Саченко заняли другие менеджеры, функционалы Виноградова и Ломакина перераспределили внутри компании, а на позицию директора по маркетингу компания сейчас рассматривает несколько кандидатур. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров сообщил газете, что место директора по маркетингу может занять Берт Ян Вуккинк — бывший маркетинговый директор торговой сети «Лента» и бывший коллега гендиректора «Магнита» Яна Дюннинга. В «Ленте» подтвердили уход Вуккинка из компании, уточняют «Ведомости».