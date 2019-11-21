Вор ограбил квартиру в Москве на 1 млн руб. с помощью веревочной лестницы

Вор ограбил квартиру в Москве на 1 млн руб. с помощью веревочной лестницы

В Москве неизвестный обокрал квартиру пожилой женщины на восьмом этаже жилого дома, воспользовавшись для проникновения в помещение веревочной лестницей. Об этом РБК сообщили в столичном отделе МВД по Гагаринскому району.

Пенсионерка 1945 года рождения, живущая в девятиэтажном доме на Ломоносовском проспекте, обратилась в полицию накануне, 20 ноября. По данным следствия, вор спустился на восьмой этаж с чердака по веревочной лестнице и отжал балконную дверь. Злоумышленник взломал сейф пенсионерки и украл из него деньги и ювелирные украшения на общую сумму свыше 1 млн руб.

В МВД завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере).

В конце августа в Москве из коттеджа пенсионера в Крылатском украли 14,2 млн руб. Неизвестный отжал кухонное окно и похитил деньги из сейфа. Следы взлома обнаружил садовник, который и вызвал полицейских.