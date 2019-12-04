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В Иркутской области под грузовиком обрушился мост

В Иркутской области через реку Макаровка обрушился автомобильный мост, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, передает «Байкал 24».

3 декабря по мосту в Киренском районе попыталась проехать груженая лесом фура, вес которой он не выдержал и обрушился: грузовик двигался с полуприцепом, весившим 60 т, в то время как допустимая нагрузка на мост была в три раза меньше — 20 т. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Автомобильное движение между Иркутском и Киренском сейчас нарушено. На льду организовали временную переправу, двигаться по которой разрешили только легковому транспорту, также ведутся работы по созданию объездного маршрута для грузовых машин.

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По данным «Ирсити», сотрудники ГИБДД сейчас регулируют движение в районе моста и помогают водителям, в том числе давая им обогрев. Отмечается, что 39-летний водитель фуры не последовал указаниям установленных дорожных знаков у моста.

2 декабря в Оренбурге обрушился мост во время проезда по нему грузовика с полуприцепом. Упал пролет длиной 200 м, в результате происшествия пострадали два человека. По данным местных СМИ, один из них — водитель легкового автомобиля, находившегося на мосту во время обрушения, его доставили в больницу.

Теги: мост, грузовик, Иркутская область
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