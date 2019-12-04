В Иркутской области под грузовиком обрушился мост

В Иркутской области через реку Макаровка обрушился автомобильный мост, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, передает «Байкал 24».

3 декабря по мосту в Киренском районе попыталась проехать груженая лесом фура, вес которой он не выдержал и обрушился: грузовик двигался с полуприцепом, весившим 60 т, в то время как допустимая нагрузка на мост была в три раза меньше — 20 т. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Автомобильное движение между Иркутском и Киренском сейчас нарушено. На льду организовали временную переправу, двигаться по которой разрешили только легковому транспорту, также ведутся работы по созданию объездного маршрута для грузовых машин.

По данным «Ирсити», сотрудники ГИБДД сейчас регулируют движение в районе моста и помогают водителям, в том числе давая им обогрев. Отмечается, что 39-летний водитель фуры не последовал указаниям установленных дорожных знаков у моста.