Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 64,14 (-0,27) Quote, 03 дек, 12:37
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 71,06 (+0,09) Quote, 03 дек, 12:37
В бундестаге раскритиковали политику Украины по «Северному потоку-2» Политика, 06:27 На Камчатке СК начал проверку по факту нападения собак на ребенка Общество, 06:25 Россия решила реанимировать диалог с клубом развитых экономик Экономика, 06:03 Тренды здорового образа жизни будущего: во что вкладывают богатые РБК и Райффайзенбанк, 06:01 В Хабаровске сняли с рейса обездвиженных алкоголем жителей Бурятии Общество, 05:48 Посольство России сообщило о новых проблемах с выдачей виз США Политика, 05:30 Актер Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах Общество, 05:30 Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия» Финансы, 05:00 В Госдуму внесут проект о запрете доступа коллекторам к долгам по ЖКХ Общество, 04:50 Рубль, юань или доллар: чем рассчитываться с китайскими партнерами РБК и Открытие, 04:29 У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2 Общество, 04:26 В России легализовали онлайн-продажу ювелирных изделий Бизнес, 04:13 Картина Поля Гогена ушла с аукциона в Париже за €9,5 млн Общество, 04:01 Палата представителей приняла резолюцию против включения России в G7 Политика, 03:31
Общество ,  
0 
В Хабаровске сняли с рейса обездвиженных алкоголем жителей Бурятии

Пассажиры рейса Хабаровск — Иркутск из Бурятии в состоянии сильного алкогольного опьянения не смогли дойти до самолета — в выдвижном рукаве для прохода на борт их обнаружила служба авиабезопасности, после чего мужчин сняли с рейса, говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

Отмечается, что часть их них не могла самостоятельно передвигаться. Полицейские доставили семерых жителей Бурятии в возрасте от 35 до 63 лет в дежурную часть, где они прошли медицинское освидетельствование. Оно подтвердило, что пассажиры были пьяны. На всех них составили административные протоколы по ст. 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения), а суд назначил штрафы от 500 до 600 руб.

В октябре пассажир самолета Nordwind, направлявшегося в Пхукет, устроил пьяный дебош на борту. Будучи в нетрезвом виде, он оскорблял бортпроводников и нарушал спокойствие, в частности пытался открыть дверь самолета. Экипажу не удалось успокоить пассажира, после чего лайнер вынужденно сел в Ташкенте. Проверкой инцидента занялся СК.

Теги: алкогольное опьянение, самолет, Хабаровск
Материалы по теме
Муж Вележевой объяснил ее «дебош» в самолете действием снотворного
Общество
СМИ опубликовали видео дебоша в самолете с участием актера Аверина
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter