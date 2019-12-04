В Хабаровске сняли с рейса обездвиженных алкоголем жителей Бурятии

Пассажиры рейса Хабаровск — Иркутск из Бурятии в состоянии сильного алкогольного опьянения не смогли дойти до самолета — в выдвижном рукаве для прохода на борт их обнаружила служба авиабезопасности, после чего мужчин сняли с рейса, говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

Отмечается, что часть их них не могла самостоятельно передвигаться. Полицейские доставили семерых жителей Бурятии в возрасте от 35 до 63 лет в дежурную часть, где они прошли медицинское освидетельствование. Оно подтвердило, что пассажиры были пьяны. На всех них составили административные протоколы по ст. 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения), а суд назначил штрафы от 500 до 600 руб.

В октябре пассажир самолета Nordwind, направлявшегося в Пхукет, устроил пьяный дебош на борту. Будучи в нетрезвом виде, он оскорблял бортпроводников и нарушал спокойствие, в частности пытался открыть дверь самолета. Экипажу не удалось успокоить пассажира, после чего лайнер вынужденно сел в Ташкенте. Проверкой инцидента занялся СК.