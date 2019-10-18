СК проверит вынужденную посадку лайнера Nordwind из-за пьяного пассажира

СК начал проверку по факту вынужденной посадки из-за пьяного дебоша на борту самолета, следовавшего рейсом Москва — Пхукет, говорится в сообщении московского транспортного управления ведомства.

По предварительной информации, накануне, 17 октября, пассажир устроил дебош на борту лайнера. Находясь в нетрезвом виде, мужчина оскорблял бортпроводников, нарушал общественный порядок, в том числе пытался открыть дверь самолета. Экипаж не смог успокоить пассажира, и самолет вынужденно сел в аэропорту Ташкента.

По информации представителя воздушной гавани, речь идет о самолете Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines. Самолет продолжил полет, после того как нарушителя сняли с рейса. Им оказался гражданин Белоруссии, сообщил источник «Интерфакса».

5 октября самолет, выполнявший рейс Москва — Стамбул, вернулся в аэропорт вылета из-за пьяного дебошира. По данным управления на транспорте МВД, мужчина кричал в салоне самолета и не реагировал на замечания. В отношении дебошира составили административные протоколы по ст. 11.17 (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном и водном транспорте) и 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП.