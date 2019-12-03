Трамп перенес место проведения саммита G7 из гольф-клуба в резиденцию

Трамп перенес место проведения саммита G7 из гольф-клуба в резиденцию

Следующий саммит «Большой семерки» состоится в Кэмп-Дэвиде, загородной резиденции президента США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщила газета The Wall Street Journal.

По словам Трампа, одной из причин такого решения стало близкое расположение Кэмп-Дэвида к Вашингтону. «Это будет в Кэмп-Дэвиде — месте, которое нравится людям», — заявил он. Саммит пройдет с 10 по 12 июня 2020 года.

Ранее он отказался проводить саммит в своем гольф-клубе в Майами.

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