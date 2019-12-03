МЧС назвало число пострадавших при взрыве газа в Белгородской области

В результате взрыва газа в поселке Яковлево Белгородской области пострадали пять человек, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«Всего пострадали пять человек. Одну женщину только что извлекли из-под завалов, жива», — говорится в сообщении. По данным ведомства, еще один человек, возможно, находится под завалами.

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