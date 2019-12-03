Fitch поставило рейтинг «ДелоПортс» на пересмотр

Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) российского стивидорного холдинга «ДелоПортс» (входит в группу компаний «Дело» Сергея Шишкарева) на пересмотр в сторону понижения на уровне «BB−».

Действия последовали за победой группы «Дело» на аукционе по продаже контрольного пакета акций «Трансконтейнера» — крупнейшего контейнерного оператора страны. Холдинг приобрел у РЖД 50% плюс две акции за 60,3 млрд руб., подняв стартовую цену аукциона почти вдвое с 36,159 млрд руб.

Негативный прогноз объясняется неопределенностью, связанной с изменившейся структурой капитала группы «Дело», профилем бизнес-рисков и будущими потребностями в финансировании.

Как отметили в Fitch, «Дело» по закону должна выкупить доли у миноритарных акционеров «Трансконтейнера», это должно произойти до конца апреля 2020 года. Согласно сообщению, неизвестно, согласятся ли они с предложением. К тому же финансирование этого выкупа пойдет, вероятно, за счет другого банковского кредита.