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Эксперты объяснили разницу в договорах России и Украины по нефти и газу

Контракт на транзит российской нефти через Украину удалось заключить гораздо легче и без политических трудностей, потому что нефть изначально является товаром, который продается по рыночной цене на основе прозрачных и понятных формул, рассказал РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

По его словам, транзит газа превратился в политический вопрос, особенно когда Украина перестала напрямую покупать газ у России. С нефтью ситуация иная, поскольку только ряд членов ЕврАзЭС получает скидки на российскую нефть в виде таможенных пошлин.

То, что вопрос транзита нефти через Украину стоит не так остро, как газовый вопрос, подтвердил РБК и аналитик Райффазенбанка Андрей Полищук.

«Да, с нефтью гораздо легче. Загрузить порты и перезагрузить нефть не проблема. Можно использовать не только российские порты, но и балтийские. То есть никакой жесткой необходимости к привязке к трубе нету», — утверждает Полищук.

По словам аналитика, в ситуации с газом все гораздо труднее. «Украину заместить «Газпром» не может, перенаправить газ в порты невозможно, потому что нужны СПГ-терминалы, это не жидкость. Физически это нельзя сделать», — говорит он. Полищук добавил, что и для Украины «это, естественно, совершенно другие материалы и другие деньги — транзиты на миллиарды долларов».

Экономика
Украина и Россия продлили договор о транзите нефти на десять лет

3 декабря «Транснефть» и «Укртранснафта» пролонгировали договор о транзите нефти по территории Украины на десять лет — до 1 января 2030 года. По информации украинской газотранспортной компании, дополнительное соглашение к контракту не затронуло основных его аспектов.

Теги: нефть, газ, транзит, Украина, Россия, новости РБК
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