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Зеленский анонсировал госпрограмму по возвращению украинцев в страну

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, направленной на стимулирование возвращения в страну украинцев, которые уехали на работу за границу. Об этом лидер Украины сообщил в видеоролике на Facebook.

Из сообщения следует, что первый этап программы предполагает возможность получения доступных кредитов для собственного дела под 5%, 7% и 9% годовых. Президент отметил, что кредит смогут получить как те украинцы, кто хочет расширить существующий бизнес, так и те, кто планирует создать новый. Сумма кредита на пять лет составит 1,5 млн грн (около 4 млн руб.), а годовой процент будет зависеть от выручки предприятия и создания им новых рабочих мест.

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«Если вы давно хотели открыть собственную кофейню, например, автосервис, барбершоп или расширить свою лавку, сыроварню, производство мебели и любое собственное дело, пожалуйста, возвращайтесь и оставайтесь», — заключил Зеленский.

О подробностях кредитования президент пообещал сообщить позже.

В начале декабря Зеленский пообещал «побороться» за тех жителей Донбасса, которые не могут определиться, где они хотят жить, — в России или на Украине. Президент отметил, что не доверяет результатам опросов, которые говорят о том, что большинство жителей Донбасса хотят жить в России. По его словам, среди них также есть те, кто выступает за Украину, и те, кто «потерялся» в своем выборе. За «потерявшихся» нужно бороться, чтобы вернуть их обратно, отметил президент.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя его слова, заявила, что потерялись не люди, а государство, которое «потом и этих людей потеряло». Она также призвала Киев гарантировать людям Донбасса их права и выразила мнение, что в таком случае они «найдутся сами».

Теги: Владимир Зеленский, Украина, возвращение
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