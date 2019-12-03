Захарова ответила на слова Зеленского о «потерявшихся жителях Донбасса»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, пообещавшего бороться за «потерявшихся жителей Донбасса». Об этом дипломат сообщила в своем Facebook.

Ранее украинский президент в интервью немецкому изданию Spiegel заявил, что в Донбассе есть «те, кто потерялись» — люди, сохранившие украинский паспорт и в то же время получившие российский паспорт, чтобы получать социальную помощь с обеих сторон. При этом Зеленский отметил, что не намерен бороться за тех, кто считает себя только россиянами.

«Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло!», — заявила Захарова, отметив, что их не смогут найти «отправленные из Киева» танки. Дипломат призвала украинские власти гарантировать жителям их права, уточнив, что в таком случае они «найдутся сами». Она также сообщила, что в Донбассе «не по своей воле» не выбирали президента Украины, отметив, что, несмотря на наличие такой возможности, Киев не проводил выборы в регионе.

Захарова также выразила мнение, что украинские власти должны искать причины всех своих проблем «в своих рядах», напомнив, что многие политики на Украине имели гражданство и виды на жительство других стран и способствовали принятию решения в их пользу.