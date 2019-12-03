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Захарова ответила на слова Зеленского о «потерявшихся жителях Донбасса»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, пообещавшего бороться за «потерявшихся жителей Донбасса». Об этом дипломат сообщила в своем Facebook.

Ранее украинский президент в интервью немецкому изданию Spiegel заявил, что в Донбассе есть «те, кто потерялись» — люди, сохранившие украинский паспорт и в то же время получившие российский паспорт, чтобы получать социальную помощь с обеих сторон. При этом Зеленский отметил, что не намерен бороться за тех, кто считает себя только россиянами.

«Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло!», — заявила Захарова, отметив, что их не смогут найти «отправленные из Киева» танки. Дипломат призвала украинские власти гарантировать жителям их права, уточнив, что в таком случае они «найдутся сами». Она также сообщила, что в Донбассе «не по своей воле» не выбирали президента Украины, отметив, что, несмотря на наличие такой возможности, Киев не проводил выборы в регионе.

Политика
Зеленский пообещал побороться за «потерявшихся жителей Донбасса»

Захарова также выразила мнение, что украинские власти должны искать причины всех своих проблем «в своих рядах», напомнив, что многие политики на Украине имели гражданство и виды на жительство других стран и способствовали принятию решения в их пользу.

Как следует из результатов опроса, проведенного в самопровозглашенных ДНР и ЛНР в октябре этого года, 42,9% жителей Донбасса сообщили, что никогда не думали о том, чтобы получить гражданство России. При этом 34,2% опрошенных сообщили, что задумывались об этом, а 7,4% респондентов заявили, что уже получили российские паспорта. При этом, согласно опросу, 57,8% респондентов назвали себя гражданами Украины.

Теги: МИД России, Владимир Зеленский, Украина
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