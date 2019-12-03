Москвичам порекомендовали пересесть на метро из-за снегопада и гололеда

Москвичам порекомендовали пользоваться метро для передвижений по городу из-за снегопада и гололеда. Соответствующее сообщение Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал в Twitter.

Уточняется, что в связи с погодными условиями утром 3 декабря на дорогах было зарегистрировано много ДТП, а вечером движение будет осложнено. В ЦОДД отметили, что в такую погоду поездки на метро быстрее и безопаснее, чем на автомобиле.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил РБК, что снежный покров, который образовался в Москве во вторник утром (3 декабря), сохранится до четверга (5 декабря). Он рассказал, что 3 декабря в течение дня будет идти снег, однако ночью он прекратится. Согласно прогнозу, 4 декабря местами снова будет небольшой снегопад. Леус добавил, что в четверг, 5 декабря, большая часть снега растает, так как в Москву придет очередная оттепель.