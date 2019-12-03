Снег в Москве не растает до четверга

Снежный покров в Москве сохранится до четверга, 5 декабря, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он рассказал, что 3 декабря в течение дня будет идти снег, однако ночью он прекратится. 4 декабря снова местами будет небольшой снегопад.

«Но надеяться, что лежать он будет долго, не стоит, потому что уже в четверг в Москву придет очередная оттепель, и большая часть выпавшего снега растает», — рассказал Леус.

По его словам, сегодня в Москве будет минус 1–3 градуса, такая же температура сохранится и завтра. В ночь на среду в столичном регионе похолодает до минус 4–6 градусов.

Накануне ведущий специалист «Фобоса» Александр Синенков сообщал РБК, что устойчивый снежный покров появится в Центральном федеральном округе к середине декабря. Он также говорил, что с четверга температура воздуха вновь станет положительной, в том числе ночью.