Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан назвал себя мистером Бином на каникулах

Гражданин США Пол Уилан, находящийся под стражей в Москве по обвинению в шпионаже, сравнил себя с главным героем британской комедии «Мистер Бин».

«Меня обвиняют в том, что я не совершал. Российские власти заявляют, что поймали агента 007, на самом деле это был мистер Бин на каникулах», — рассказал он на заседании Лефортовского суда (цитата по «РИА Новости»).

«Мистер Бин» — британский комедийный телесериал, главную роль в которой исполнил актер Роуэн Аткинсон. Первый сезон сериала вышел в 1990 году. В 2007 году в широкий прокат вышел полнометражный фильм «Мистер Бин на отдыхе», по сюжету которого чудаковатый главный герой попадает в разные происшествия.

Ранее в четверг, 24 октября, суд Москвы продлил срок содержания Уилана под стражей до 29 декабря. В конце августа Лефортовский суд уже продлевал арест Уилана до 29 октября.

Американец был задержан сотрудника ФСБ России в декабре 2018 года при «проведении шпионской акции» в Москве. Как рассказывал его брат, в Россию Пол Уилан — бывший морпех — приехал на свадьбу к знакомым. Москва обвиняет Уилана в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). Суть обвинений не раскрывается.