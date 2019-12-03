Появилось видео последствий нападения на полицейского в Мытищах

Видео с места нападения на сотрудника полиции с ножом в подмосковных Мытищах появилось в группе «Инцидент. Москва» во «ВКонтакте».

На кадрах показаны два полицейских около остановки. Около левого уха пострадавшего сотрудника правоохранительных органов видна кровь. Второй полицейский в этот момент пытается скрутить человека на земле.

Главное следственное управление по Московской области выясняет обстоятельства случившегося. По данным следователей, нападавшим оказался 26-летний местный житель.

О нападении с ножом на сотрудника МВД в Мытищах стало известно ранее 3 декабря. В пресс-службе подмосковной полиции сообщили, что неизвестный мужчина нанес удар сотруднику в область виска, после чего был задержан. Жизни и здоровью полицейского ничего не угрожает.