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Девочка в Новом Уренгое выпала из окна из-за кота

В Новом Уренгое местное управление Следственного комитета организовало проверку из-за падения малолетней девочки из окна девятиэтажного дома. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

Семилетняя девочка выпала из окна квартиры на последнем этаже утром 30 ноября. Перед инцидентом мать ребенка пообещала, что они отправятся на прогулку, а затем ненадолго вышла из квартиры, установил СК.

Пока матери не было дома, девочка оделась, посадила в ранец своего кота, которого собиралась взять с собой на прогулку, а затем надела портфель на себя.

«Так как мама долго не возвращалась, девочка решила посмотреть, где же она, подошла к окну, открыла его, высунулась наружу. Кот стал толкаться в ранце, и под действием силы тяжести ребенок перевалился через подоконник и полетел вниз», — сообщает СК.

С девятого этажа девочка и кот упали «в глубокий мягкий сугроб», поэтому травм, которые могли бы угрожать жизни ребенка, она не получила. Медики оказали помощь пострадавшей.

СК намерен установить все обстоятельства происшествия и вынести решение по итогам проверки.

26 ноября ребенок выпал из окна квартиры на козырек магазина в Москве. Как сообщили в пресс-службе московского главка МЧС, прибывшие на место происшествия спасатели сняли его с козырька и передали медикам.

Свое беспокойство по поводу частоты выпадения детей из окон выражала в середине октября уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, она обратилась в Минстрой с тем, чтобы ведомство изменило правила строительства для предотвращения таких ситуаций. За первое полугодие 2019 года, по ее словам, более 100 детей выпали из окон в России.

Теги: кот, девочка, Новый Уренгой, СКР
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