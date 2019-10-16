Кузнецова заявила о правках в правила стройки из-за падения детей из окон

Минстрой внесет изменения в правила строительства в целях профилактики выпадения детей из окон. Об этом сообщает сайт уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Министерство до конца текущего года утвердит ряд поправок в своды правил по строительству, говорится в сообщении. Например, при проектировании оконных блоков будут проработаны системы безопасности, которые не дадут маленьким детям открыть окно. Также Минстрой строго регламентирует высоту ограждения наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас — она составит не менее 1,2 м. Внутренние лестницы будут ограждены до высоты 0,9 м.

По словам Кузнецовой, вносимые изменения — лишь первые шаги по предотвращению выпадения детей из окон. «Принимаемые меры коснутся только новостроек. А как же вторичное жилье? Там тоже живут дети», — добавила омбудсмен.

Ранее в Кемеровской области Следственный комитет начал доследственную проверку после падения шестилетней девочки и ее двухлетнего брата из окна четвертого этажа. Дети были госпитализированы с тяжелыми травмами. Следователи считают, что они упали, играя, пока родителей не было дома.

В июле Кузнецова заявляла, что с начала 2019 года более 100 детей выпали из окон в России. 33 ребенка при этом погибли, сообщал ТАСС. В 2018 году из окон выпали 900 детей.