В Нижегородской области машина врезалась в автобус похоронной процессии

Автобус ПАЗ столкнулся с легковым автомобилем в Вачском районе Нижегородской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Пострадал один человек, он госпитализирован, всего медики осмотрели шесть человек», — сказал представитель управления. Авария произошла около населенного пункта Новоселки.

В пресс-службе ГУ МВД по области РБК рассказали, что ДТП произошло на седьмом километре автодороги Новоселки — Пристань Жайск. В ведомстве отметили, что женщина, которая была за рулем иномарки, выбрала небезопасную скорость. Из-за этого машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с автобусом, который был частью похоронной процессии.

Женщину, которая была за рулем иномарки, после ДТП госпитализировали в Центральную районную больницу, а пассажирам ПАЗ оказали помощь на месте. «Три пассажира автобуса обратились за медицинской помощью и после осмотра медиками были отпущены», — уточнили в ведомстве.