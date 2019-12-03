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В Нижегородской области машина врезалась в автобус похоронной процессии

Автобус ПАЗ столкнулся с легковым автомобилем в Вачском районе Нижегородской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Пострадал один человек, он госпитализирован, всего медики осмотрели шесть человек», — сказал представитель управления. Авария произошла около населенного пункта Новоселки.

В пресс-службе ГУ МВД по области РБК рассказали, что ДТП произошло на седьмом километре автодороги Новоселки — Пристань Жайск. В ведомстве отметили, что женщина, которая была за рулем иномарки, выбрала небезопасную скорость. Из-за этого машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с автобусом, который был частью похоронной процессии.

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Женщину, которая была за рулем иномарки, после ДТП госпитализировали в Центральную районную больницу, а пассажирам ПАЗ оказали помощь на месте. «Три пассажира автобуса обратились за медицинской помощью и после осмотра медиками были отпущены», — уточнили в ведомстве.

В конце ноября шесть человек пострадали в аварии в Тверской области. Микроавтобус, принадлежащий одному из санаториев региона, столкнулся с грузовиком. Он перевозил рабочих из села Кушалино в Тверь. По данным областного управления МВД, автобус не предоставил преимущество в движении грузовику.

Теги: Нижегородская область, ДТП, автобус, новости РБК
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