Под Тверью при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 6 человек

Под Тверью при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 6 человек

Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

Микроавтобус, принадлежащий одному из санаториев Тверской области, столкнулся с грузовиком, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.

Отмечается, что автобус Mercedes Sprinter вез рабочих из села Кушалино в Тверь. Транспортное средство не предоставило преимущество в движении грузовику, в результате чего произошло ДТП.

В аварии пострадали шесть человек, один из них госпитализирован, уточнили в ведомстве.

«Несовершеннолетних в автобусе не было», — добавили в пресс-службе. Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.

27 ноября автобус с воспитанниками Усольского кадетского корпуса столкнулся с легковым автомобилем на федеральной трассе «Сибирь». В результате аварии в больницу были доставлены девять детей.



