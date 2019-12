Apple назвала лучшие игры и приложения 2019 года

Американская корпорация Apple назвала лучшие приложения и игры для каждого типа устройств компании. Список опубликовали на сайте Apple.

Среди игр для iPhone компания выделила квест «Sky: Children of the Light», для iPad — приключенческую игру «Hyper Light Drifter». Лучшей игрой для Mac признали игру «GRIS», а для Apple TV — перезапущеную игру 80-х годов «Wonder Boy: The Dragon’s Trap». Игрой года на платформе Apple Arcade стала «Sayonara Wild Hearts». «Приготовьтесь гонять на мотоциклах, размахивать мечом и разбивать сердца на скорости 200 миль в час», — описали игру в Apple.

Кроме того, Apple выбрала приложения года для каждого из гаджетов. Для iPhone приложением года признали Spectre Camera. С помощью искусственного интеллекта и набора технологий программа позволяет пользователям делать «потрясающие снимки» с длинной выдержкой, отметили в Apple. Лучшим для iPad признали приложение для рисования скетчей Flow by Moleskine. В компании отметили, что его инструменты позволяют создать реалистичные изображения.

Для компьютеров с операционной системой Mac OS приложением года стала программа для верстки графической продукции Affinity Publisher. В Apple считают, что это приложение позволяет обычным пользователем создавать макеты и графику профессионального уровня. Приложение The Explorers признали лучшим для Apple TV. В приложении каждый пользователь может создать свою страницу, чтобы делиться фото и видео о природном разнообразии планеты. Перед публикацией для создания качественной базы материалов они проверяются модераторами.