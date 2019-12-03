Приговор по делу о теракте в метро Петербурга огласят 10 декабря

Приговор по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля 2017 года, огласят 10 декабря 2019 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в официальном Telegram-канале.

Оглашение приговора состоится в Первом западном окружном военном суде в 13:00, уточняется в сообщении.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. Террорист-смертник Акбаржон Джалилов пронес в петербургское метро два взрывных устройства, после чего привел в действие одно из них на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Еще одну бомбу обнаружили на станции «Площадь Восстания», ее удалось обезвредить. В результате теракта погибли 16 человек, более 100 получили ранения.

По делу о теракте проходят братья Аброр и Акрам Азимовы, Бахрам Эргашев, Азамжон Махмудов, Шохиста Каримова, Содик Ортиков, Мухамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурод Муидинов, Сейфулла Хакимов, Ибрагимжон Эрматов и Мухаммадюсуп Эрматов. Прокурор попросила пожизненное заключение для основного фигуранта дела Аброра Азимова, его брата Акрама Азимова, а также для Мухамадюсупа и Ибрагима Эрматовых. Она также обратилась к суду с просьбой признать всех 11 обвиняемых по делу о теракте виновными.

За участие в террористическом сообществе, согласно ч. 2 ст. 205.4 УК РФ, обвиняемым грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.