Прокурор попросил пожизненное 4 обвиняемым во взрыве в метро Петербурга

Прокурор попросил пожизненное 4 обвиняемым во взрыве в метро Петербурга

Прокурор попросила пожизненное заключения для основного фигуранта дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года Аброра Азимова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Кроме того, она попросила приговорить его к штрафу в размере 1 млн руб. По данным «РИА Новости», гособвинитель попросила пожизненное заключение для брата Аброра Азимова Акрама, Мухамадюсупа и Ибрагима Эрматовых.

Более того, прокурор попросила суд признать всех 11 обвиняемых по делу о теракте виновными. «Прошу признать [подсудимых] виновными», — заявила сторона обвинения.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. Террорист-смертник Акбаржон Джалилов пронес в метро в Санкт-Петербурге два взрывных устройства. Взрыв произошел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Еще одну бомбу обнаружили на станции «Площадь Восстания», ее обезвредили саперы.