«Крестный отец контрабанды» украинский бизнесмен Альперин вышел из СИЗО

Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский назвал крестным отцом контрабанды, вышел из СИЗО. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Запись в facebook пользователя Вадим Альперин

«Смотрю, давно у вас свежих новостей обо мне не было. Решил подкинуть. Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы особенно приятно!» — написал предприниматель из Одессы, поздравив жителей Киева с первым снегом и поблагодарив всех, кто его ждал.

По информации издания «Слово и дело», ссылающегося на источники в правоохранительных органах, 2 декабря за Альперина внесли залог в размере 70 млн гривен.

Альперина задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины 27 ноября. Его подозревают в создании преступной организации, которая занималась махинациями с растаможкой ввозимых на Украину товаров. За его поимку Зеленский обещал подарок.