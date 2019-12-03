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«Крестный отец контрабанды» украинский бизнесмен Альперин вышел из СИЗО

Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский назвал крестным отцом контрабанды, вышел из СИЗО. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Запись в facebook пользователя Вадим Альперин

«Смотрю, давно у вас свежих новостей обо мне не было. Решил подкинуть. Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы особенно приятно!» — написал предприниматель из Одессы, поздравив жителей Киева с первым снегом и поблагодарив всех, кто его ждал.

По информации издания «Слово и дело», ссылающегося на источники в правоохранительных органах, 2 декабря за Альперина внесли залог в размере 70 млн гривен.

Альперина задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины 27 ноября. Его подозревают в создании преступной организации, которая занималась махинациями с растаможкой ввозимых на Украину товаров. За его поимку Зеленский обещал подарок.

По версии силовиков, холдинг Альперина занимается импортом товаров в страну в крупных объемах. В 2017 году на счетах компаний Альперина было арестовано 450 млн грн.

Также бизнесмена из Одессы связывают с судном «Фаина», перевозившим танки в Кению и захваченным сомалийскими пиратами в 2008 году.

Теги: Украина, СИЗО, контрабанда, Владимир Зеленский
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