На Украине задержали «крестного отца контрабанды»

Бизнесмена Вадима Альперина, которого Владимир Зеленский назвал «крестным отцом контрабанды», задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро. Ранее президент пообещал за помощь при поимке Альперина ценный подарок

Вадим Альперин (Фото: zelenskiy95 / Facebook)

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали бизнесмена Вадима Альперина, за помощь в поимке которого президент страны Владимир Зеленский пообещал ценный подарок.

«С меня лично — ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встрече контрабандиста с законом», — написал Зеленский в Facebook, назвав Альперина одним из крестных отцов контрабанды, сбежавшим от проводивших спецоперацию правоохранительных органов.

Вечером в среду заместитель главы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о задержании Альперина.

Вскоре после этого на странице НАБУ в Facebook появилось сообщение о задержании человека, который, по версии следствия, является главой преступной организации, совершавшей махинации с растаможкой ввозимых на Украину товаров.

Накануне, 26 ноября, НАБУ задержало еще десять человек, подозреваемых в причастности к таможенным махинациям. Среди задержанных — действующие и бывшие сотрудники таможни и налоговой службы.