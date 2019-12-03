Париж отреагировал на планы США ввести пошлины на французские товары

Париж отреагировал на планы США ввести пошлины на французские товары

Евросоюз примет ответные меры, если США введут повышенные пошлины на французские товары. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире Radio Classique.

По его словам, намерение Вашингтона ввести пошлины на $2,4 млрд не соответствует тому, как должно вести себя союзное государство.

«Вчера мы контактировали с Еврокомиссией, чтобы гарантировать, что в случае введения новых санкций [Вашингтону] будет дан европейский ответ, сильный ответ», — сказал Ле Мэр.

Ле Мэр заявил, что система «цифрового налогообложения» — новый трехпроцентный налог на продукцию крупнейших ИТ-компаний США (Amazon, Apple, Facebook и Google), который принял французский парламент летом — не является дискриминационной по отношению к американским компаниям.