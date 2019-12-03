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Эрдоган описал отношения Турции с Россией и НАТО

Президент Турции Реджеп Эрдоган перед поездкой на саммит НАТО в Лондоне описал отношения Анкары с альянсом и с Россией, сообщает Haberturk. По его словам, то, что Турция поддерживает отношения с Москвой, не мешает ей быть членом НАТО.

«Россия является одним из ведущих игроков в нашем регионе. Турция в сотрудничестве с НАТО проводит многостороннюю политику. Это не альтернатива, а взаимодополняющие отношения с нашими союзниками», — сказал он. Эрдоган отметил, что Турция также поддерживает конструктивные отношения с Китаем.

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Президент заявил, что «зонт безопасности» НАТО очень важен для Анкары. По его словам, альянс должен проявлять инициативу в борьбе с терроризмом и избегать популистских заявлений, которые могут насести ущерб репутации альянса.

В 2017 году Россия заключила с Турцией контракт на покупку полка С-400 на сумму $2,5 млрд. Поставки завершились летом 2019 года. Против закупки Анкарой российских систем выступали США, которые приостановили участие турецкой стороны в программе по созданию и закупке американских истребителей F-35.

В конце ноября представитель Эрдогана заявил, что Турция не будет интегрировать российские зенитные ракетные комплексы С-400 в системы безопасности или противовоздушной обороны НАТО.

Теги: Реджеп Эрдоган, Турция
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