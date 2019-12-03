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Бывший депутат Госдумы Шлегель подтвердил отстранение от работы в ФРГ

Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и экс-комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель сообщил РБК, что его отстранили от работы в компании Acronis в Германии.

Шлегель уточнил, что его отстранили после публикации в Suddeutche Zeitung. По его словам, решение руководства ему «понятно, каких-то возражений не вызывает, опасений тоже».

По словам бывшего депутата, его сфера деятельности в Acronis — это «социальные, образовательные проекты и коммуникация с общественными институтами».

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Немецкая газета Süddeutsche Zeitung писала, что Шлегель весной 2019 года получил гражданство Германии и переехал в Мюнхен. Издание сообщало, что экс-депутат стал директором по стратегическим проектам и операциям в немецкой штаб-квартире международной компании Acronis, занимающейся кибербезопасностью. Газета отмечала, что ранее Шлегель сотрудничал с организацией, которая, по данным издания, причастна к проведению хакерских атак.

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Шлегель заявил немецкой газете, что хочет, чтобы его дети росли в этой стране «как часть культуры и народа, к которым они принадлежат». Бывший депутат также сообщал «Коммерсанту», что он и его семья имеют право на гражданство Германии, так как он является этническим немцем. По его словам, у него также есть право не отказываться от российского гражданства.

В мае 2016 года Шлегель обвинял Евросоюз в «антироссийской, граничащей с русофобией риторике». Он отмечал, что Россия сможет наладить диалог с ЕС только после отмены санкций и смены позиции союза.

Теги: Госдума, депутат, Германия, Шлегель, новости РБК
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