Бывший депутат Госдумы Шлегель подтвердил отстранение от работы в ФРГ

Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и экс-комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель сообщил РБК, что его отстранили от работы в компании Acronis в Германии.

Шлегель уточнил, что его отстранили после публикации в Suddeutche Zeitung. По его словам, решение руководства ему «понятно, каких-то возражений не вызывает, опасений тоже».

По словам бывшего депутата, его сфера деятельности в Acronis — это «социальные, образовательные проекты и коммуникация с общественными институтами».

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung писала, что Шлегель весной 2019 года получил гражданство Германии и переехал в Мюнхен. Издание сообщало, что экс-депутат стал директором по стратегическим проектам и операциям в немецкой штаб-квартире международной компании Acronis, занимающейся кибербезопасностью. Газета отмечала, что ранее Шлегель сотрудничал с организацией, которая, по данным издания, причастна к проведению хакерских атак.