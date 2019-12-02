Синоптики назвали сроки появления снежного покрова в Центральной России

Более или менее устойчивый снежный покров сформируется в Центральном федеральном округе к середине декабря, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, 3–4 декабря в европейской части России, в том числе в Москве, пройдут небольшие снегопады. «Мы ожидаем высоту снежного покрова от 1 см до 3 см. Но уже с четверга температуры вновь станут положительными, причем и в ночные часы. Скорее всего, выпавший снег растает, превратится в «кашу», — сообщил Синенков.

По его словам, затем в Центральном федеральном округе будет преобладать движение воздуха в атмосфере по циклоническому типу. При такой циркуляции воздушных масс происходит выпадение осадков, в том числе в виде снега. «Следовательно, снегопады будут до середины декабря. Скорее всего, к середине декабря уже более или менее устойчивый снежный покров сформируется», — полагает Синенков.

Он отметил, что в Ивановской, Костромской, Ярославской и Владимирской области уровень снега уже достигает 3–5 см. Там снежный покров «достаточно устойчивый», потому что лег на «подготовленную промерзшую почву», добавил специалист.

Ранее синоптики предупреждали об аномально теплой зиме в Европейской России. Специалисты сообщали, что в предстоящий сезон температура будет превышать норму на 4–6 градусов.