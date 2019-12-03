В районе Солнцево на западе Москвы ввели карантин по бешенству

В московском районе Солнцево ввели карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра Москвы.
Как следует из документа, решение было принято в связи с тем, что 29 ноября этого года на территории района был зарегистрирован случай заболевания бешенством дикого животного. Согласно тексту распоряжения, карантин продлится до 30 января 2020 года. До этой даты в Солнцево запрещается проводить выставки кошек и собак, торговать домашними животными. Помимо этого, запрещено вывозить питомцев за пределы района. В документе отмечается, что контролировать соблюдение карантина будет Комитет ветеринарии столицы.
В июне этого года московские власти установили карантин по бешенству в районе Выхино-Жулебино. Решение было принято после того, как власти получили от Минсельхоза данные о заболевшем бешенством домашнем животном, которое ранее содержали на территории района.
Бешенство — острое инфекционное заболевание, которое вызывает нейротропный вирус, поражающий центральную нервную систему. Источниками заболевания могут быть как дикие, так и домашние животные.