Более 350 тыс. человек пострадали от нападения животных в 2019 году

Более 350 тыс. человек пострадали от нападения животных в 2019 году

Свыше 353 тыс. россиян, из которых более 98 тыс. человек — это дети в возрасте до 14 лет, обратились в больницы с различными травмами, полученными в результате контактирования с животными. Об этом говорится в ежегодном отчете Роспотребнадзора, приуроченном к Всемирному дню домашних животных, который отмечается 30 ноября в ряде стран.

Как пояснили специалисты, ежегодно в России число пострадавших в результате нападения животных составляет порядка 380-450 тыс. человек. Половина из них нуждается в специфическом лечении с использованием антирабической вакцины. Еще около 40 тыс. человек должны получать дополнительно антирабический иммуноглобулин, говорится в отчете.

По данным ведомства, в 2018 году зарегистрировали 2 тыс. 566 бешеных животных. Из них 38% — это дикие животные (30,5% — лисиц, 4,2% — енотовидных собак, 1% — волков и так далее), 27% — собаки, 21% — кошки, 9,6 % — крупный рогатый скот, 2,4 % — мелкий рогатый скот. В том же году в Пензенской и Самарской областях выявили два случая гидрофобии (вирусное заболевание, возникающее после укуса зараженного животного — РБК.) За 10 месяцев 2019 года два случая гидрофобии зарегистрировали в Москве( болезнь завезли из Таджикистана) и на территории Амурской области.

В Роспотребнадзоре напомнили, что сезонности заражения бешенством нет. При получении повреждений от животных необходимо немедленно провести местную обработку ран (укусов, царапин, ссадин) и мест ослюнений, отметили в ведомстве.

Бешенство — острое инфекционное заболевание, вызываемое нейротропным вирусом, поражающим центральную нервную систему. Заболевание входит в перечень особо опасных болезней животных. Источниками болезни могут быть как дикие, так и домашние животные.