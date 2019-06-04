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Власти Москвы запретили вывоз кошек из Выхино и Жулебино из-за бешенства
Вывозить за пределы района или продавать животных в Выхино и Жулебино, а также проводить на его территории выставки кошек и собак запретили почти до конца июля

В одном из московских районов установили карантин по бешенству, следует из распоряжения мэра столицы (.pdf), опубликованного на сайте столичного градоначальника.

«Установить карантин на территории района Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа города Москвы», — говорится в тексте распоряжения.

Срок карантина установлен до 24 июля 2019 года.

Из-за карантина по бешенству в районе Выхино-Жулебино запрещено проводить выставки кошек и собак, вывозить их за пределы района. Запрещается также торговля домашними животными.

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Ввести карантин московские власти решили после того, как 23 мая получили от Минсельхоза данные о заболевшем бешенством домашнем животном. В документе говорится, что ранее его содержали на территории этого района.

Обеспечить карантин и ликвидировать очаг бешенства поручено Комитету ветеринарии города Москвы. Контролировать исполнение распоряжения будет заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Бешенство — смертельно опасное инфекционное заболевание, которое передается от зараженных животных здоровым особям и людям со слюной при укусе или при ее попадании на раны или слизистые оболочки. Для профилактики его распространения проводится обязательная вакцинация домашних животных.

Люди, которых укусили непривитые животные или животные, чей прививочный статус неизвестен, должны как можно быстрее пройти курс прививок от бешенства.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Москва, бешенство, карантин
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