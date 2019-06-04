Власти Москвы запретили вывоз кошек из Выхино и Жулебино из-за бешенства

Вывозить за пределы района или продавать животных в Выхино и Жулебино, а также проводить на его территории выставки кошек и собак запретили почти до конца июля

В одном из московских районов установили карантин по бешенству, следует из распоряжения мэра столицы (.pdf), опубликованного на сайте столичного градоначальника.

«Установить карантин на территории района Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа города Москвы», — говорится в тексте распоряжения.

Срок карантина установлен до 24 июля 2019 года.

Из-за карантина по бешенству в районе Выхино-Жулебино запрещено проводить выставки кошек и собак, вывозить их за пределы района. Запрещается также торговля домашними животными.