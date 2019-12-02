Правительство внесло в Госдуму документ о биологической безопасности

Правительство внесло в Госдуму проект закона «О биологической безопасности России». Он определяет комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов.

Авторы документа указывают, что биологические угрозы различного рода нарастают, а потому необходимы единые межотраслевые подходы для функционирования эффективной системы обеспечения биологической безопасности.

В частности, речь идет о «создании, пополнении, ведении и использовании коллекций патогенных микроорганизмов и вирусов», «мониторинге биологических рисков» и «организации деятельности национального центра мониторинга биологических рисков».

В июне этого года о потенциальной угрозе, которую могут нести финансируемые Пентагоном медико-биологические лаборатории, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В качестве примера она привела данные Минобороны России о работе лаборатории Ричарда Лугара под Тбилиси, где в ходе испытаний токсичного биоагента погибли люди. Пентагон обвинения в тайных опытах над людьми в Грузии опроверг, назвав их абсурдом.