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Chevron $146 (+20,83%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия
Сотрудников закрытого НИИ Минобороны, в котором разрабатывался препарат против вируса Эбола, обвиняют в хищениях 20 млн руб. Обвиняемые выписывали необоснованные премии при реализации госконтрактов, в том числе с ФСО
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Бывший главный бухгалтер Института микробиологии Минобороны (48-й ЦНИИ, или в/ч 44026) Сергей Лупин, бывший руководитель планового отдела ЦНИИ Антон Макеев, бывшая сотрудница финансового отдела Ирина Борисова, а также бывший сотрудник планового отдела Алексей Якимов обвиняются в том, что при реализации госконтрактов выписывали необоснованные премии с целью присвоить себе бюджетные средства. Об этом говорится в материалах дела, оглашенных в Солнечногорском гарнизонном военном суде, на заседании которого присутствовал корреспондент РБК.

Расследованием хищений в 48-м ЦНИИ занимались ФСБ и военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения. Сейчас оно передано в суд для рассмотрения по существу.

48-й ЦНИИ — головной разработчик средств защиты от биологического оружия в России, расположен в закрытом городке Сергиев Посад-6, или Вакцина, как его называют жители Сергиево-Посадского района. В 1990-е годы его возглавлял генерал-майор медицинской службы, Герой России Александр Махлай, награжденный за создание препарата для борьбы с лихорадкой Эбола. До 2013 года сергиевопосадский НИИ входил в структуру 33-го ЦНИИ Минобороны, который после отравления Скрипалей стал известен как участвовавший в разработке яда «Новичок».

Согласно закупкам института, исследование Эболы в нем продолжается. В конце 2017 года НИИ медицинской приматологии провел для 48-го ЦНИИ подготовку приматов для «сравнительных исследований протективности индивидуальных клонов антител, нейтрализующих вирус Эбола».

16 апреля в суде был допрошен Василий Устинов — автор судебно-бухгалтерской экспертизы, на основании которой строится обвинение. Устинов проанализировал финансовые документы института с 2006 по 2012 год. В своих выводах он настаивал на необоснованности выплат премий сотрудникам при реализации госконтрактов, среди которых был контракт на выполнение работ по заказу Федеральной службы охраны, а также другие проекты в рамках гособоронзаказа — под шифрами «Полоска», «Комбриг», «Пропуск».

По словам эксперта, премировать сотрудников института должны были в соответствии с внутренними документами НИИ, «а не раздавать премии направо и налево». Сторона защиты настаивала, что выводы эксперта необоснованны и ангажированны, потому что Устинов изучал первичные документы, которые ему были предоставлены следствием. «А следствие предоставило ему не все документы: часть просто была уничтожена», — настаивал один из представителей обвиняемых.

«Часть документов, которые были мною исследованы, уничтожены по сроку давности, но мне были предоставлены протоколы осмотров», — объяснил эксперт.

Собеседник, знакомый с ходом расследования, рассказал РБК, что институт не обслуживается по казначейской системе, а финансировался через специальную закрытую воинскую часть. «Уголовное дело в отношении сотрудников ЦНИИ было инициировано сотрудниками именно этой части», — утверждает источник.

В завершение судебного заседания адвокат Лупина Роман Гринь сообщил, что защита планирует заявить ходатайство о рецензии экспертизы, проведенной в негосударственной структуре. Сергей Лупин сообщил РБК, что защита обращалась к следователю с просьбой провести такую же экспертизу в государственных структурах: Минюсте, СКР, Министерстве обороны, но им было отказано.

Отвечая на вопросы адвокатов, Устинов сообщил суду, что специализируется на сложных судебно-бухгалтерских экспертизах и долгое время работал в Рособоронзаказе.

Комментировать подробности дела защита фигурантов расследования отказалась.

Уголовные дела о хищениях в военных НИИ

В конце февраля 2019 года в Твери был задержан начальник ЦНИИ войск Воздушно-космической обороны (ВКО) генерал-майор в отставке Сергей Ягольников. По данным источников издания «Коммерсант», следователи обнаружили более ста «мертвых душ» в частной научно-исследовательской фирме, выполнявшей заказы института и аффилированной с его руководством. Как полагают в СК, организаторы схемы успели похитить по меньшей мере 14 млн руб.

В январе 2019 года стало известно об уголовном дело о хищении около 250 млн руб. в отношении начальника второго управления 46-го ЦНИИ Минобороны (занимается разработкой Госпрограммы вооружения на триллионы рублей) полковника Михаила Котова и его заместителя Василия Козланжи. По версии следствия, полковник Котов в период с 2016 по 2018 год вместе с другими неустановленными лицами оформлял фиктивные договоры с коммерческими фирмами, которые по факту не осуществляли научно-исследовательские работы. Козланжи вменяется хищение 74 млн руб., связанное с наймом более сотни «мертвых душ».

В сентябре 2018 года стало известно об аресте руководства Военно-морского политехнического института (ВМПИ) Военно-морской академии им. адмирала Кузнецова — заместителя начальника ВМПИ капитана I ранга Валерия Перцева и профессора кафедры боевого применения средств наблюдения Николая Попова. Их обвинили в хищении 6 млн рублей, выделенных в рамках разработки опытного образца бортового комплекса управления скрытностью подводных лодок «Странник».

Авторы: Дмитрий Серков, Максим Солопов
Теги: Минобороны, Коррупция, ФСБ России
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