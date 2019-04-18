ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия

Сотрудников закрытого НИИ Минобороны, в котором разрабатывался препарат против вируса Эбола, обвиняют в хищениях 20 млн руб. Обвиняемые выписывали необоснованные премии при реализации госконтрактов, в том числе с ФСО

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Бывший главный бухгалтер Института микробиологии Минобороны (48-й ЦНИИ, или в/ч 44026) Сергей Лупин, бывший руководитель планового отдела ЦНИИ Антон Макеев, бывшая сотрудница финансового отдела Ирина Борисова, а также бывший сотрудник планового отдела Алексей Якимов обвиняются в том, что при реализации госконтрактов выписывали необоснованные премии с целью присвоить себе бюджетные средства. Об этом говорится в материалах дела, оглашенных в Солнечногорском гарнизонном военном суде, на заседании которого присутствовал корреспондент РБК.

Расследованием хищений в 48-м ЦНИИ занимались ФСБ и военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения. Сейчас оно передано в суд для рассмотрения по существу.

48-й ЦНИИ — головной разработчик средств защиты от биологического оружия в России, расположен в закрытом городке Сергиев Посад-6, или Вакцина, как его называют жители Сергиево-Посадского района. В 1990-е годы его возглавлял генерал-майор медицинской службы, Герой России Александр Махлай, награжденный за создание препарата для борьбы с лихорадкой Эбола. До 2013 года сергиевопосадский НИИ входил в структуру 33-го ЦНИИ Минобороны, который после отравления Скрипалей стал известен как участвовавший в разработке яда «Новичок».

Согласно закупкам института, исследование Эболы в нем продолжается. В конце 2017 года НИИ медицинской приматологии провел для 48-го ЦНИИ подготовку приматов для «сравнительных исследований протективности индивидуальных клонов антител, нейтрализующих вирус Эбола».

16 апреля в суде был допрошен Василий Устинов — автор судебно-бухгалтерской экспертизы, на основании которой строится обвинение. Устинов проанализировал финансовые документы института с 2006 по 2012 год. В своих выводах он настаивал на необоснованности выплат премий сотрудникам при реализации госконтрактов, среди которых был контракт на выполнение работ по заказу Федеральной службы охраны, а также другие проекты в рамках гособоронзаказа — под шифрами «Полоска», «Комбриг», «Пропуск».