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Два человека пострадали при обрушении моста в Оренбурге

Фото: orenburg / VK

В Оренбурге при проведении ремонтных работ обрушился мост, пострадали два человека, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

Обрушилась конструкция, находящаяся на улице Терешковой, на въезде в город со стороны колхоза Ленина. «При проведении ремонтных работ и проезде большегрузного автомобиля с полуприцепом произошло обрушение пролета на площади около 200 м», — говорится в сообщении. Причины произошедшего устанавливаются.

Видео: МЧС РФ

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Движение и жизнедеятельность жителей не нарушена, организованы пути объезда, добавили в ведомстве.

По данным Orenday, во время происшествия на мосту находился автомобиль Lada Priora, водитель которого пострадал. 1743.ru пишет, что его увезли в больницу. По данным интернет-портала, на мосту в момент происшествия также был грузовик Scania.

Теги: Оренбург, мост, обрушение, новости РБК
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