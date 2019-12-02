Два человека пострадали при обрушении моста в Оренбурге

Два человека пострадали при обрушении моста в Оренбурге

В Оренбурге при проведении ремонтных работ обрушился мост, пострадали два человека, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

Обрушилась конструкция, находящаяся на улице Терешковой, на въезде в город со стороны колхоза Ленина. «При проведении ремонтных работ и проезде большегрузного автомобиля с полуприцепом произошло обрушение пролета на площади около 200 м», — говорится в сообщении. Причины произошедшего устанавливаются.

Видео: МЧС РФ

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Движение и жизнедеятельность жителей не нарушена, организованы пути объезда, добавили в ведомстве.