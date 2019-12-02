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Антииранские санкции США ,  
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Тегеран заявил о провале попыток США сорвать экспорт нефти из Ирана

США не смогли сорвать поставки нефти из Ирана. Об этом заявил первый вице-президент страны Эсхак Джахангири, пишет Tehran Times.

По его словам, несмотря на все санкционные меры, планы американцев провалились. «Несмотря на максимальное экономическое и психологическое давление, США не смогли сократить экспорт иранской нефти до нуля, и мы продаем ее другими методами», — сказал Джахангири.

Также вице-президент добавил, что иранцы оказали сопротивление экономическому давлению и «встали на ноги».

США возобновили антииранские санкции, после того как Вашингтон в 2018 году вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий. В Белом доме заявляли о намерении свести импорт иранской нефти к минимуму за счет ограничений.

1 ноября США ввели санкции против строительного сектора Ирана, а 19 ноября восстановили санкции против иранского завода по обогащению Урана в Фордо. 

Теги: Иран, США, нефть, санкции
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