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Минпромторг оценил влияние закона о предустановке ПО на цену гаджетов

В Минпромторге не считают, что новый закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV вызовет удорожание техники. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров, передает ТАСС.

По его словам, закон уравнивает в доступе к российскому потребителю разработчиков отечественных и иностранных приложений. «Полагаем, что при грамотной организации процесса это не приведет к увеличению стоимости для покупателей гаджетов», — цитирует Мантурова агентство.

Министр также отметил, что на сегодняшний день в гаджетах предустанавливаются только зарубежные программы.

Ранее 2 декабря Владимир Путин подписал закон, который предписывает предустанавливать российское ПО на продаваемые телевизоры, смартфоны и компьютеры. Он вступит в силу 1 июля 2020 года. 

Перечень приложений и устройств, на которые нужно их устанавливать, определит российское правительство. За отказ от предустановки предусмотрены штрафы: от 100 тыс. до 500 тыс. руб. для предпринимателей и от 500 тыс. до 1 млн руб. для юридических лиц.

В Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) просили президента отклонить закон.

Участники рынка считают, что закон увеличит стоимость гаджетов и приведет к монополизации в ИТ-сфере. Также в РАТЭК отметили, что Госдума не проводила парламентских слушаний и другого обсуждения закона с экспертным сообществом.

Теги: Денис Мантуров, ПО, закон, Минпромторг
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